Kaynaşlı Belediyesinden derelerin taşmaması için ıslah çalışması

DÜZCE (İHA) – Düzce'de son günlerde etkili olan yağmur nedeni ile Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, ilçede sel meydana gelmemesi için dere ağızlarında ıslah çalışmaları gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de son günlerde etkili olan yağmur nedeni ile Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, ilçede sel meydana gelmemesi için dere ağızlarında ıslah çalışmaları gerçekleştirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde daha önce meydana gelen sel felaketlerinin önüne geçebilmek için Kaynaşlı Belediyesi'nce çeşitli çalışmalar yapılıyor. Son günlerde Düzce ve ilçelerinde etkili olan yağış, Kaynaşlı'da da etkili oldu. Derelerin dağlardan gelecek odun ve diğer malzemeler ile dolması ve sel felaketi oluşmaması için Kaynaşlı Belediyesi ekiplerinde Merkez Mahallesi Dereboğaz mevkisinde ıslah çalışması yapıldı. Yapılan çalışmadan yaklaşık 1.5 ton atık malzeme dereden çıkartılarak sel felaketinin önüne geçildi. Ekiplerden alınan bilgilere göre, ilçe genelinde dere yataklarında atıl olan malzemelerin toplanmasının yapılıp dere taşkınlarının önüne geçileceği belirtildi. Ekipler ayrıca vatandaşlara dere yataklarına atık malzemeler atılmamasını da istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA