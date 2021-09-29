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Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde polis ekiplerince okul çevrelerinde 107 şahsın sorgulandığı uygulamada 33 araç denetlendi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde polis ekiplerince okul çevrelerinde 107 şahsın sorgulandığı uygulamada 33 araç denetlendi.

Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Öğrencilerin korunmasına yönelik okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 107 şahıs sorgulandı. Okulların daha güvenli hale getirilmesi amacı ile gerçekleştirilen uygulamada 33 araç ise denetlendi. - SAKARYA

Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama

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