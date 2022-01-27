Kaynarca'nın dev altyapı projesi ihaleye çıkıyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaynarca'da inşa edilecek yeni atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon hatları için ihale tarihinin belirlendiğini açıkaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaynarca'da inşa edilecek altyapı yatırımları için beklenen haberi paylaştı. Proje çalışmaları tamamlanan ve ihalesi gerçekleştirilecek proje ile bölgenin altyapı geleceğini garanti altına alacaklarını ifade eden Başkan Yüce, 24 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ihalenin ardından projede çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisinin 10 bin metrekarelik alanda inşa edileceğini açıklayan Başkan Ekrem Yüce, "Atıksu arıtma tesisi ile entegre olacak 40 kilometre uzunluğa sahip olacak kanalizasyon hatlarını da ilçemize kazandıracağız. Projemiz ile Kaynarca'da uzun yıllar atıksu sorunu yaşanmayacak. Kanalizasyon hatlarında toplanacak atıksular arıtma tesisimizde arıtarak doğal ortama bırakacağız. Çevreyi koruma altına alacağımız, şehrimizin doğal kaynaklarını koruyacağımız yeni yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum. Arıtma projemizin 1. kademesini 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. İlerleyen yıllarda nüfusa bağlı olarak 2. kademe inşasını da gerçekleştirebileceğiz. Tesisimiz günde 3 bin metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip olacak. Son teknoloji arıtma sistemleriyle donatılacak tesisimiz inşa edilecek hatlarla birlikte 2055 yılına kadar 35 bin kişiye hizmet sunacak" dedi. - SAKARYA