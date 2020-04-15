Kaynarca Mahallesinde karantina kaldırılıyor Malatya'nın Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesinde uygulanan karantina, 16 Nisan'dan itibaren kaldırılacak.

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesinde uygulanan karantina, 16 Nisan'dan itibaren kaldırılacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesinde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle, 02 Nisan 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 16 Nisan 2020 tarih ve saat 00.00 itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA