Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı

Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.

Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürü Ayhan Alıkçı yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda gereken kursları açacaklarını ve vatandaşların taleplerini değerlendireceklerini söyledi. Devraldıkları görevi en iyi şekilde sürdürmek için gayret göstereceklerini anlatan Alıkçı, Kaynarca'ya hizmet etmek için üzerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA