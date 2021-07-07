Kaynarca Gençlik Merkezinin Ek Tesislerinin İnşaatına Başlandı
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Kaynarca Gençlik Merkezinin Ek Tesislerinin İnşaatına Başlandı

Kaynarca Gençlik Merkezinin Ek Tesislerinin İnşaatına Başlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aydın Baruş, İlimiz Melekbaba Mahallesinde yapımı devam eden Kaynarca Gençlik Merkezi ek tesisleri inşaat sahasında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, İlimiz Melekbaba Mahallesinde yapımı devam eden Kaynarca Gençlik Merkezi ek tesisleri inşaat sahasında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik Merkezi inşaat sahasında Vali Aydın Baruş'u Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve yüklenici firma yetkilileri karşıladı.

Gençlerimizin eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılıp kendilerini geliştirme imkanı yakalayacakları, boş zamanlarını nitelikli aktivitelerle geçirmelerini ve bu sayede birçok yeni kazanımlar elde etmeleri amacıyla gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde 58 dönümlük arazide dizayn edilen ve özellikle 'Spor' ağırlıklı olarak yapılan Kaynarca Gençlik Merkezi'nin ana binasına ek olarak Haziran ayında yapımına başlanan ve 550 günde bitirilmesi planlanan;

1000 Seyircili Spor Salonu,

2000 Seyircili doğal çim yüzeyli futbol sahası,

Hokey spor salonu,

İkili kapalı tenis kortu,

Kapalı halı saha,

Açık halı saha,

Açık basketbol-voleybol sahasının inşaatına başlandı.

Valilik olarak her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş; "Gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, milli birlik ve beraberlik içerisinde paylaşım bilinci yüksek bireylerin yetişmesini sağlayacak bu büyük tesisin belirtilen sürede bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Tesisin tamamlanarak hizmete açılmasıyla Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe ve Kaynarca bölgesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanarak olumsuz alışkanlıklardan uzaklaşıp daha faal bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlanması bekleniyor.

Kaynak: Habermetre

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