Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (6)

BABA FENALAŞTI



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Yorgolar Mezarlığı morguna getirildi. Cenazelerle birlikte gelen Halid Al-Rahmun, eşi ve çocuğunun tabutlarının indirilişi sırasında fenalık geçirdi. Halid Al-Rahmun'a 112 Acil ekibi müdahale etti.



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu tabutları omuzlayarak morga kadar taşınmasına yardımcı oldu. Cenazeler, yarın Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine götürülecek.