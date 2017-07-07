Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (5)

ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜLER



Tutuklanan Birol Karacal ve Cemal Bay, tutuklanmalarının ardından . Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılarak özel harekat polisine ait zırhlı araca bindirildi.



Adliyenin önünde bulunan kalabalık, zırhlı araca yönelip şüphelileri linç girişiminde bulunurken, arbede çıktı. Jandarma ve çevik kuvvet polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle engelledi. Birol Karacal ve Cemal Bay, zırhlı araçla cezaevine götürüldü.