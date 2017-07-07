Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (5)

SAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU



Sakarya Valililiği'nden sonra Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaynarca'da 9 aylık hamile olan Suriyeli kadın ile 11 aylık oğlunun öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Şüphelilerin 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek', 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandıkları belirtilen Başsavcılık açıklaması şöyle:



"6 Temmuz tarihinde Kaynarca'da meydana gelen Suriye uyruklu E.A.R ve 2016 doğumlu olan oğlu H.A.R.'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak zaruriyeti hasıl olmuştur. Söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler C.B ve B.K. soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda ilgili kolluk birimi tarafından ivedilikte 6 Temmuz günü yakalanmış olup, gözaltına alınmışlardır. Maktuller ile Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü muayene işlemleri 6 Temmuz tarihinde yapılmış olup, maktullerin kesin ölüm sebebi şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesi ve tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ilgili kolluk nezaretinde 6 Temmuz tarihinde gönderilmiştir. Şüpheliler C.B. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadeleri akabinde 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek', 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Kaynarca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, ilgili mahkemedeki sorgularının ardından sevk edildikleri atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak tüm soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde büyük bir hassasiyet, titizlikle çok yönlü olarak soruşturmaya devam edilmektedir."



VALİ BALKANLIOĞLU: EN AĞIR ŞEKİLDE VERİLECEKTİR



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da yaptığı açıklamada, Kaynarca İlçesi'nde 9 aylık hamile olan Suriyeli kadın ile 11 yaşındaki oğlunun hunharca öldürülmesinden milletçe üzüntü duyulduğunu söyledi. Jandarma ve güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu faillerin anında yakalandığını belirten Balkanlıoğlu, "Bütün detaylar ortaya çıktı. O iki şahıs yakalanıp savcılığa götürüldü. Cezaları kanunda gösterilen şekliyle en ağır şekilde verilecektir. Böyle bir hadise milletçe bizi çok üzmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız dahi bizi çok arayan oldu, konuyla ilgili bilgi almak istediler" dedi.



Ülkeye sığınan insanlara yönelik provokasyonlara dikkati çeken Vali İrfan Balkanlıoğlu, şunları söyledi:



"Memleketimizin değişik yerlerinde muhtemeldir ki bunda El Muhaberat gibi örgütlerin katkısı olabilir. Bu provokasyonlar neticesinde hayali bir takım isnat ve iddialarla Suriyelilere yönelik çeşitli şiddet eylemleri tecrit etme, evlerine barklarına, çoluk çocuğuna zarar vermeye kadar varan toplumsal galeyan oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar bize sığınmış, ensar durumunda olmamız gereken muhacir konumunda olan insanlar. Geçmişte bulundukları ülkelerde yaşamaları çok zor olduğu için dinlerine dillerine topraklarına kendilerine dayanılmaz saldırılar olduğu için buraya gelen muhacirler kenti aslında Sakarya. Rus zulmünden, Balkanlardaki katliamlardan kaçan insanlar buraya gelmiş. Suriye de bundan çok kısa süre önce 100 sene bile olmadı kendi öz vatanımızdı. Suriyeli birçok kardeşimiz Çanakkale Savaşı'nda şehit oldular. Ben Afyonkarahisar Valisiydim, Afyon'da şehitliklerde yan yana yatıyorlar. Bu insanlara böyle sıkıntılı süreçlerinde yardımcı olmak, onları rahatlatmak bizim boynumuzun borcu."



Vali Balkanlıoğlu, vatandaşların devlete ve adalet makamlarına güvenilmesini isteyerek, "Buradaki vahşet ayrı bir olay, Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Vatandaşlarımız da haklı olarak olayı duyunca galeyana geldiler. Ancak devletimize ve adalet makamlarına güvensinler. İlgili şahıslar elde, layık oldukları en ağır ceza verilecektir. Başka acıların yaşanmasına, başka sıkıntıların yaşanmasına hiç gerek yok. Devletin güvenlik güçleri, devletin adalet mekanizmaları layık oldukları cezaları bu tür suç işleyenlere verecektir. Ben güvenlik güçlerimize, jandarma teşkilatımıza ve galeyana gelen halkı teskin eden emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



