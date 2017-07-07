Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (4)

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde 9 aylık hamile kadın ile 11 aylık çocuğunun vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Olayın faillerinin yakalandığını, suçlarını itiraf ettiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, "Suriye'de Esad'ın zulmünden ve vahşetinden ülkemize sığınan muhacir durumunda olan insanlara bizim ensar gibi muamele yapmamız beklenirken, 9 aylık hamile bir kadın çocuğu ile birlikte hem karnındaki çocuğu, hem de 11 aylık bebeğinin vahşice katledildiğini öğrendim. Kaynarca ilçemizde böyle bir olay vuku buldu. Jandarma, güvenlik güçlerimizin titiz çalışması neticesinde failler anında yakalandı ve suçlarını da itiraf ettiler. Bütün detaylar ortaya çıktı. O iki şahıs yakalanıp savcılığa götürüldü. Cezaları kanunda gösterilen şekliyle en ağır şekilde verilecektir. Böyle bir hadise milletçe bizi çok üzmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız dahi bizi çok arayan oldu, konuyla ilgili bilgi almak istediler" dedi.



TÜRKİYEYE SIĞINAN İNSANLARA YÖNELİK PROVOKASYONLAR VAR



Türkiye'ye sığınan insanlara yönelik değişik provokasyonlar olduğunu ifade eden Balkanlıoğlu, "Son dönemlerde biliyorsunuz bize sığınan o insanlara kardeşlerimize değişik provokasyonlar oluyor. Memleketimizin değişik yerlerinde muhtemeldir ki bunda El Muhabberat gibi örgütlerin katkısı olabilir. Bu provokasyonlar neticesinde hayali bir takım isnat ve iddialarla Suriyelilere yönelik çeşitli şiddet eylemleri tecrit etme, evlerine barklarına, çoluk çocuğuna zarar vermeye kadar varan toplumsal galeyan oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar bize sığınmış ensar durumunda olmamız gereken muhacir konumunda olan insanlar. Geçmişte bulundukları ülkelerde yaşamaları çok zor olduğu için dinlerine dillerine topraklarına kendilerine dayanılmaz saldırılar olduğu için buraya gelen muhacirler kenti aslında Sakarya. Rus zulmünden, Balkanlardaki katliamlardan kaçan insanlar buraya gelmiş. Suriye de bundan çok kısa süre önce 100 sene bile olmadı kendi öz vatanımızdı. Suriyeli birçok kardeşimiz Çanakkale Savaşı'nda şehit oldular. Ben Afyonkarahisar Valisiydim, Afyon'da şehitliklerde yan yana yatıyorlar. Bu insanlara böyle sıkıntılı süreçlerinde yardımcı olmak, onları rahatlatmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.



"DEVLETİMİZE VE ADALET MAKAMLARINA GÜVENSİLER"



Balkanlıoğlu devlete ve adalet makamlarına güvenilmesini isteyerek, şöyle konuştu:



"Buradaki vahşet ayrı bir olay, Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Vatandaşlarımız da haklı olarak olayı duyunca galeyana geldiler. Ancak devletimize ve adalet makamlarına güvensinler. İlgili şahıslar elde, layık oldukları en ağır ceza verilecektir. Başka acıların yaşanmasına, başka sıkıntıların yaşanmasına hiç gerek yok. Devletin güvenlik güçleri, devletin adalet mekanizmaları layık oldukları cezaları bu tür suç işleyenlere verecektir. Ben güvenlik güçlerimize, jandarma teşkilatımıza ve galeyana gelen halkı teskin eden emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" - Sakarya