Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (3)

HALK ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDI



Suriyeli 9 aylık kadın hamile kadın ile 11 aylık oğlunu öldüren Birol K. ile Cemal B. emniyetteki sorgularının ardından Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken, yaklaşık 300 kişi adliyenin önünde toplandı. Kalabalık 'İdam' sloganları atarken polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, adliye bahçesine girenlere müdahale etti.



JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI



Adliyenin demir bahçe kapısını zorlayanlara polis cop kullanarak engel olmaya çalıştı. Kalabalık direnmeyi ve kapıyı zorlamayı sürdürünce, jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine kapıyı zorlamayı bırakan kalabalık, adliye önünde beklemeyi sürdürdü.



Kaynarca Kaymakamlığı'na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, adliye önüne gelerek kalabalığa sakin olmaları uyarısında bulundu. Kaymakam Çiçekli'nin konuşmasının ardından kalabalık sakinleşti.



GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYORMUŞ



Şüphelilerden evli bir çocuk babası Birol K.'nın Suriyeli ailenin oturduğu dairenin üst katında oturduğu, Cemal B.'nin ise bekar olduğu belirtildi. Birol K. ve Cemal B.'nin,Halid Al-Rahmun ile aynı tavuk kesimhanesinde çalıştıkları, birkaç gün önce aralarında kimin daha fazla çalıştığı konusunda tartışma çıktığı kaydedildi. Bu arada öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K.'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü.