Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (2)

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANANLAR TEPKİ GÖSTERDİ



9 aylık kadın ile oğlunu öldüren Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken, zanlıların adliyeye sevk edildiğini öğrenen vatandaşlar adliyenin önünde toplandı. Yaklaşık 300 kişi adliyenin önünde toplanırken, "İdam" diye bağırarak tepki gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ve jandarma ekipleri adliye bahçesine girenlere müdahale etti. Jandarma silahla havaya ateş açarak toplanan kalabılığı dağıtmaya çalıştı. Adliyenin demir kapısını zorlayanlara polis copla müdahale etti.



İŞYERİNDE TARTIŞMIŞLAR



Evli, 1 çocuk babası Birol K.'nın Suriyeli ailenin oturduğu dairenin üst katında oturduğu, Cemal B.'nin ise bekar olduğu öğrenildi. Birol K. ve Cemal B'nin Halid Al-Rahmun ile aynı tavuk kesimhanesinde çalıştıkları, birkaç gün önce aralarında kimin daha fazla çalıştığı konusunda tartışma çıktığı öğrenildi. Ancak, öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi.







Görüntü Dökümü:



------------------------



Adliye önünde toplananlar



Vatandaşların demir kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışması



Jandarmanın silahla havaya ateş açması



Polisin copla müdahale etmesi



Adliyenin içine girenlere müdahale edilmesi



Polisin adliye çevresinde güvenlik önlemi alması



Genel Detay Görüntüler



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



SAKARYA DHA