Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi
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Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Güncel

Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi Bin dönüme yakın ekili arazi sular altında kalarak zarar gördü Çiftçi, 'İşte halimiz bu' diyerek cep telefonuyla göle dönen tarlaları kaydetti Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 4 gündür yağan yağmur nedeni ile ekili tarım arazileri zarar gördü.

Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi

Bin dönüme yakın ekili arazi sular altında kalarak zarar gördü

Çiftçi, 'İşte halimiz bu' diyerek cep telefonuyla göle dönen tarlaları kaydetti

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 4 gündür yağan yağmur nedeni ile ekili tarım arazileri zarar gördü. Göle dönen bazı tarlaları ise çiftçiler cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi'nde yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları neticesinde yaklaşık bin dönüm civarında mısır ekili alan sular altında kaldı. Bazı tarlalar adeta göle dönerken, geçtiğimiz senelerde yağışlar sonrasında mağdur oldukları için sigorta yaptırdıklarını aktaran çiftçiler, mahsullerinin zararlarına göre sigorta şirketleri ile konuşacaklarını aktardılar. Zarar gören tarlalarına giden çiftçilerden bazıları ise, cep telefonları ile 'İşte halimiz bu' diyerek göle dönen tarlalarını kayıt altına aldılar.

Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi
Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi
Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi
Kaynarca'da yağış tarlaları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

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