Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sağanak etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri, sular altında kaldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sağanak etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri, sular altında kaldı.

Kaynarca'da yağan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde bulunan köprüler, sular altında kaldı. Mahallelere bağlantıyı sağlayan köprülerin sular altında kalması nedeniyle ulaşım kesildi. Kaynarca'da çok sayıda tarım arazisini de su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: DHA