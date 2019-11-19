Kaynarca'da 2 dönüm ormanlık alan yandı
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Kaynarca'da 2 dönüm ormanlık alan yandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa yanarak can verdi.

19.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:18
Kaynarca'da 2 dönüm ormanlık alan yandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa yanarak can verdi.


Yangın, öğle saatlerinde Kaynarca ilçesi Güven mahallesinde bulunan bir ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye erinin eline aldığı yanmış kaplumbağa görenlerin yüreğini burktu.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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