Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı
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Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Sağlık

Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı Ağrı'da oynamak için kardeşiyle banyoya giren 4 yaşındaki küçük kız güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu maşrapayla yüzüne dökünce feci şekilde yandı.

Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı

ERZURUM - Ağrı'da oynamak için kardeşiyle banyoya giren 4 yaşındaki küçük kız güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu maşrapayla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Yüzünde 2. derece yanıklar bulunan küçük kız Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay 29 Mayıs tarihinde Ağrı'ın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Şahin İssi ve Gülcan İssi çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 4 yaşında ki Ayfer İssi kardeşiyle oynamak için banyoya girdi. Burada güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanının sıcak olan tarafını açan kardeşler birbirlerine maşrapayla su dökmek istedi.

4 yaşındaki Ayfer doldurduğu kaynar suyu yanlışlıkla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yanına gelen anne Gülcan İssi hemen Ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri küçük çocuğu Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ayfer İssi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yüzünde 2. derece yanık izleri bulunan küçük kızın tedavisi devam ediyor.

Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı
Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı
Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı
Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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