Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı
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Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Ağrı'da, kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ayşegül Bayram, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Ağrı'da, kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ayşegül Bayram, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Eleşkirt ilçesinin Yağmurlu köyünde yaşayan Bayram, ocaktaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yandı.

Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Bayram, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Sağ kolu ve iki ayağının çeşitli yerlerinde 2. derecede yanıklar oluşan Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı
Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı
Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı
Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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