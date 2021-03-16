Kaynanasının evine zarar vererek, telefonunu gasp eden sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası
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Kaynanasının evine zarar vererek, telefonunu gasp eden sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası

16.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:47
Kaynanasının evine zarar vererek, telefonunu gasp eden sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de iddiaya göre uzaklaştırma kararının olduğu eve zarar veren ve eşinin annesinin telefonunu gasp eden sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de iddiaya göre uzaklaştırma kararının olduğu eve zarar veren ve eşinin annesinin telefonunu gasp eden sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.K ve şikayetçi S.Ö katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda kendisine tuzak kurulduğunu söyleyen Ö.K. savunmasında; "Olayın gerçekleştiği tarihte ben kaynanam ile akşama kadar gezdik. Hatta adalet sarayına gittik. Kaynanam eşim Ş.K.'yı evlatlıktan reddetmek için dilekçe verdi. Çocuklarımın sesini duymak istedim. Kaynanam çocukları getirmek için yukarı çıktı ve telefonunu da bana verdi. Ben aşağıda beklemeye başladım. Kaynanam gelmedi ben bakkala gittim orada bekledim. Daha sonra polisler geldi. Kaynanam bana tuzak kurmuş" diyerek kendini savunmuştu.

Duruşmaya katılmayan müşteki S.Ö. ise önceki duruşmalarda; "Damadım Ö.K. sarhoştu. Kızım komşuya gitmişti. Evin bütün dolaplarını aradı. Çocuk odasının kapısını tekme ile kırdı. Daha sonra bana 'senin oğlunu öldüreceğim, bana 30 bin TL para vereceksin' diyerek, bana ait olan telefonu da alarak evden gitti" diyerek şikayetçi olmuştu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ö.K.'ye 'gece vakti yağma' suçundan 5 yıl 6 ay ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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