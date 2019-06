Kaynanası ve kayınpederini gasbeden damada tutuklama

Kayseri'de, açık cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınpederini tehdit edip 9 bin lirasını gasbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan sanık, yargılandığı davada tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kazım Y. ile mağdurlar M.Y. ve L.Y. katıldı.

Sanık Kazım Y, esasa ilişkin savunmada, kayınpederinin kapısının önüne kanlı bez bırakarak tehdit ettiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Olay günü alkollü olduğunu, bu nedenle telefonda tehditkar sözler söylemiş olabileceğini öne süren Kazım Y, "Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim, onlar da 9 bin lira verdiler." dedi.

Kaynana L.Y. ise olay günü kapının önünde gördükleri kanlı bezi kimin bıraktığını görmediklerini belirterek, "Daha sonra damadım aradı, çok alkollüydü, 9 bin lira verdik. Şikayetçi değiliz." diye konuştu.

Kayınpeder M.Y. de borcu olduğunu bildikleri damadına 9 bin lira verdiklerini anlattı.

Savcı mütalaasında sanık Kazım Y'nin "yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mağdurların korktukları için şikayetçi olmadıklarına kanaat getiren ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddiaya göre, merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde ikamet eden M.Y. ve L.Y, kapılarının önünde kanlı bez bırakıp tehditle 15 bin lira isteyen damatlarına 9 bin lira vermişti. M.Y. ve L.Y'nin daha sonra, açık cezaevinden izinli çıkan damatları hakkında suç duyurusunda bulunmalarının ardından sanık hakkında "Başkasını, bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "tehdit" ve "imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

