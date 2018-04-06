Kaynanalar" Dizisinin Tijen'i Hayatını Kaybetti

Bir dönem ilgiyle izlenen "Kaynanalar" isimli televizyon dizisinde canlandırdığı "Tijen" karakteriyle hafızalarda yer tutan oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

"Kaynanalar" isimli televizyon dizisinde canlandırdığı "Tijen" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aydan'ın cenazesinin yarın öğlen Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR