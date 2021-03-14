Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı

14.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:54
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada benzin bidonuna sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada benzin bidonuna sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 4409 Sokak üzerindeki bir motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde kaynak yapıldığı sırada benzin bidonuna sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Bir anda alevlerin sardığı tamirhanede bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Halis Özkahya Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaynaktan sıçrayan kıvılcım tamirhanede yangın çıkardı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 19:55:11. #1.16#
title