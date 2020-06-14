Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı
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Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi'nde çıkan yangında 5 dönüm anız tarlası kül oldu.

Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı
14.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:36

İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi'nde çıkan yangında 5 dönüm anız tarlası kül oldu. Kaynak yapılırken kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangın bitişikteki hasat edilmemiş buğdaylara sıçramadan söndürüldü.

Yenibağarası Mahallesi'nde yerleşim yerlerine çok yakın olan ve buğday hasadının bir gün önce yapıldığı tarlada yangın çıktı. Tarla bitişiğindeki bir bina önünde yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar kuru buğday sapları ve samanları tutuşturdu. Rüzgarında etkisiyle alevler bir anda tarlayı sardı. Görenlerin haber vermesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağarası İtfaiye Grubu ekibi kısa sürede yanan alana geldi. İş makinelerinin desteği ve vatandaşların da yardımıyla yangın hasat edilmemiş buğday tarlalarına sıçramadan yarım saatte kontrol altına alındı. Vatandaşlar bölgede tarım alanlarıyla yerleşim birimlerinin içi içe geçtiğini, çıkan küçük anız yangınlarının bile evleri tehdit etmeye başladığını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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