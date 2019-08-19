"Kaynaklar verimsiz sektörlere gitti, büyüme için yapısal reformlar şart"
Dünya Bankası Türkiye'nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.
19.08.2019 10:14
Dünya Bankası Türkiye'nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.
Kaynak: Dunya.com