Kaynakçılığı bırakıp tava dondurmacısı oldu

22.08.2019 12:02

İŞ seyahati için Tayland'a giden ve burada denediği tava dondurmayı çok beğenen Serdar Bıçak (35) bu lezzeti Adana'ya getirdi. Uzun yıllar kaynakçılık yapan Bıçak, mesleğini bırakarak Adana'da tava dondurma satışı yapmaya başladı.

Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi Toros Caddesi üzerine açtığı tezgahta dondurma satan Serdar Bıçak, özellikle yaz mevsiminde aşırı sıcak havalarla boğuşan Adanalılar için tava dondurmanın güzel bir lezzet olduğunu dile getirdi. Yıllarca kaynakçılık mesleğiyle uğraştığını o dönemde sosyal medyadan tava dondurma yapan bir kişinin videosunu izlediğini belirten Bıçak, "Videoyu izledikten sonra ilgimi çekmişti bu iş ama öyle kaldı. Bir gün iş gereği Tayland'a gittim. Bir caddede tava dondurma yapan birini gördüm ve hemen tatmak istedim. Tadı ve doğallığı beni çok etkiledi. Bunun üzerine kaynakçılığı bıraktım ve tava dondurma işine girmeye karar verdim" dedi.

YÜZDE YÜZ DOĞAL

Tayland'da tava dondurmanın, Adana kebabı kadar ünlü olduğunu belirten Bıçak, Adana'ya döndüğü ilk gün tava dondurma işini öğrenmek için çalışmalara başladığını söyledi. İşin inceliklerini öğrendikten sonra tava dondurma tezgahını açtığını kaydeden Bıçak, şöyle konuştu: "Ben bu işi yapmaktan çok memnunum. Müşterilerim ve ailem de bu durumdan gayet mutlular. Yiyen bağımlısı oluyor ve tekrar tekrar geliyor. Özellikle doğal olması insanların ilgisini çekiyor. Meyve ve sütün en doğal haliyle yapılıyor. İstediğiniz her çeşidini yapıyoruz. Çilekli, muzlu, ballı, incirli hatta ejder meyveli bile var. Tanesi 5 TL'den günde yaklaşık 250 rulo tava dondurma satıyorum."

Haftada 4-5 kez tava dondurma yediğini söyleyen Nazife Yıldız ise Adana sıcaklarında farklı ve doğal bir lezzet tüketmekten mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA