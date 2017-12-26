Kaynakçılar Sınavdan Geçti

Mesleki Yeterlilik Belgesi Çelik Kaynakçı Seviye 3 sınavı önceki gün Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan MEYBEM A.Ş. firması uzmanları gözetiminde ilk olarak teorik sınav ve sonrasında gruplar halinde performans sınavları yapıldı. Toplam 18 adayın katıldığı sınav sonunda başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler. Çelik alanından Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınavlara giren 18 aday başarılı oldukları takdirde sınav ücretleri İşsizlik Fonundan kendilerine iade edilecek.



Yapılan uygulama ile ilgili olarak bilgi veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül, "5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale geldi. MEYBEM A.Ş tarafından tdamız işbirliğiyle ilçemizde gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan adaylar 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacaktır. Çelik alanında toplam 18 aday ile ilçemizdeki sınavları gerçekleştirdik. Üye firmalarımızda çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesi alması için Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ