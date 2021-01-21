Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
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Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü

21.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:31
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü

SAMSUN'da 2 çocuk babası Yavuz Özçelik (28), iş yerinde kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

SAMSUN'da 2 çocuk babası Yavuz Özçelik (28), iş yerinde kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Canik ilçesinde bulunan bir demir doğramacıda meydana geldi. Özçelik, çalıştığı iş yerinde kapağı kapalı varile kaynak yaparken patlama oldu. Patlamayla birlikte kanlar içinde yere yığılan Özçelik yaralandı. Çağırılan ambulans ile bir özel hastaneye kaldırılan Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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