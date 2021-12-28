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Kaynak yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde demir kaynağı yaptığı sırada başını yüksek gerilim hattı kablosuna değdiren 33 yaşındaki adam, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde demir kaynağı yaptığı sırada başını yüksek gerilim hattı kablosuna değdiren 33 yaşındaki adam, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; demircilik yapan 33 yaşındaki Mehmet Korucu, demir kaynağı yapmak için M.B'nin evine gitti. Burada çatıya çıkarak demir kaynağını yapmaya başlayan Korucu, başının yüksek gerilim hattındaki kabloya değmesi sonucu akıma kapıldı. Akıma kapıldığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Korucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Korucu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

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