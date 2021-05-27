Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2)

Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2)
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken çıkan, bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken çıkan, bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.İş yerlerinde maddi zararın meydana geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lukas Podolski Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 18:16:58. #1.14#

title