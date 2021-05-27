Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken çıkan, bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken çıkan, bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.İş yerlerinde maddi zararın meydana geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan