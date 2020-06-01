Kaynak yaparken, yangın çıkardı Kaynak yaparken, yangın çıkardıADIYAMAN'da, bir işyerinin çatısında kaynak yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak yaparken, yangın çıkardı

ADIYAMAN'da, bir işyerinin çatısında kaynak yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mahmut Akın'a ait tamirhanenin çatı katında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen tamirhane çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, işyerinde hasara yol açtı.

Kaynak: DHA