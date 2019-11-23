Kaynak yaparken düştü
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Kaynak yaparken düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tavuk çiftliğinde kaynak yapan işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

23.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:39
Kaynak yaparken düştü

'nın ilçesinde bir tavuk çiftliğinde kaynak yapan işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.


Olay Ortaköy yolu üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Ömer Faruk Buma (24) isimli işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören Buma'nın mesai arkadaşları özel bir araçla arkadaşlarını hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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