Kaynak Verimliliği Teknik Destek Programında başarılı projeler belli oldu
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Kaynak Verimliliği Teknik Destek Programında başarılı projeler belli oldu

Kaynak Verimliliği Teknik Destek Programında başarılı projeler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" 2. Dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" 2. Dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde ilan edilen "2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" 2. Dönem kapsamında 6 proje desteklenme hak kazandı.

Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda 28 Mayıs 2021 Cuma günü Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince onaylanan başarılı projeler ilan edildi. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan 6 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Destek almaya hak kazanan projelere ajansın kurumsal sitesinden www.kuzka.gov.tr adresinden ulaşılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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