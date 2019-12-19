Kaynak verimliliği rehberleri yayınlandı
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Kaynak verimliliği rehberleri yayınlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, "İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması" projesi kapsamında 8 adet alt sektöre...

19.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:39
Kaynak verimliliği rehberleri yayınlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, "İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması" projesi kapsamında 8 adet alt sektöre yönelik olarak kaynak verimliliği rehberleri hazırlandı.


İmalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan rehberlerde ilgili sektörlere yönelik kaynak verimliliği uygulamaları, yol gösterici bilgiler ve örnek uygulamalar yer alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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