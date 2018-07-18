Kaynak Ustası Kadınlar Görev Başında

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İŞKUR'un işbaşı eğitim programıyla bir fabrikada işe başlayan 21 kadını iş yerinde ziyaret etti.

Köşger, İŞKUR'un işbaşı eğitim programıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde, kaynakçılık ve tornacılık gibi bölümlerde işe başlayan kadınların çalıştığı fabrikaya gitti.

Fabrikada çalışan kadınları işinin başında ziyaret eden Köşger, kadınların çalışma durumları hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, tüm kadınları bu programlardan yararlanmaya davet etti.

Kadın istihdamının ülkenin gelişimi için önemine dikkati çeken Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş bir ülke, her bir ferdini aktif hale getirebilen, çalıştırabilen ülkedir. Kadın ve erkek herkesin üretken hale getirilmesi bizim de idealimiz. İŞKUR'un işbaşı eğitim programı kapsamında burada 21 kadın istihdam ediliyor. Üreticimize, sanayimize de önemli bir katkı sunuyor. Bizim hedeflediğimiz büyük Türkiye ideali işte budur. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz."

Kaynakçılık yapan 27 yaşındaki Nesrin Aşıcı da iş sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İşimiz güzel, severek başladık. Zor yanları da var ama arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor. Kadınlar isterse gerçekten her şeyi yapabilirler." diye konuştu.

Erkek işi olarak görülen işleri yapmaktan gurur duyduğunu kaydeden 32 yaşındaki Hatice Şafak da gübre pompacısı ve karıştırıcısı olarak görev yaptıklarını söyledi.