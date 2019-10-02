Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da kaynak ustası çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

02.10.2019 17:16
Kaynak ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da kaynak ustası çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak ustası Enver Macit (55) çalıştığı iş yerinin çatısından düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Macit, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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