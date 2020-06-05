HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kaynak sularının yüzde 44.9'u termik santrallere

Türkiye'de 2018 yılında su kaynaklarından çekilen toplam suyun yüzde 44.9'unu termik santraller kullandı.

Kaynak sularının yüzde 44.9'u termik santrallere
05.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:27

Türkiye'de 2018 yılında su kaynaklarından çekilen toplam suyun yüzde 44.9'unu termik santraller kullandı. Termik santraller 2014 yılında kaynaklardan çekilen suyun yüzde 44.3'ünü kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2018 yılında kaynaklardan çekilen suyun yüzde 35.3'ünü belediyeler, yüzde 15.3'ünü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2.2'sini köyler, yüzde 1.4'ünü maden işletmeleri ve yüzde 0.9'unu OSB'ler çekti.

TÜİK verilerine göre, su kaynaklarından çekilen su miktarı 2014 yılındaki 14.7 milyar metreküpten, 2018 yılında yüzde 19 artışla 17.5 milyar metreküpe yükseldi.Türkiye'de 2018 yılında çekilen suyun yüzde 56.2'si denizden, yüzde 15.1'i barajdan, yüzde 14'ü kuyudan, yüzde 8.7'si kaynaktan ve yüzde 5.9'u diğer su kaynaklarından temin edildi.Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 98.6'sına, köy nüfusunun ise yüzde 99.4'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98.6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14.8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Türkiye'de 2018 yılında alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 77.4'ü denize, yüzde 18.7'si akarsuya, yüzde 3.8'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.Türkiye'de 2018 yılında toplam atıksuyun yüzde 51'i termik santraller, yüzde 30.8'i belediyeler, yüzde 14.7'si imalat sanayi işyerleri, yüzde 1.6'sı OSB'ler ve yüzde 1.1'i maden işletmeleri, yüzde 0.8'i köyler tarafından deşarj edildi.Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 78.7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 10.2'sinin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74.5'inin atıksuları arıtıldı.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Ekonomi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü Ekonomi
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Ekonomi
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Ekonomi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hasan Polatkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Hülya Avşar Fatma Girik
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kaynak sularının yüzde 44.9'u termik santrallere - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:26:59. #1.14#
title