Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, tarlada yapılan prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu.

ESKİŞEHİR'de, tarlada yapılan prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 300 hektar tarla alanı, 14 arı kovanı ile birlikte zarar gördü. 

Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere Mahallesi Pamucak mevkisinde, S.A.'ya ait tarlada prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 300 hektar tarla alanı, 14 arı kovanı ve 45 ağaç ile birlikte zarar gördü. 


Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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