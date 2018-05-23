Kaymos Yerli Otomobilin Koltuk Üretimine Talip

KAYSERİ Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, bir milli dava olduğunu belirttiği yerli otomobilin koltuklarını üretmeye talip olduklarını söyledi.

KAYMOS Yönetin kurulu üyeleri Kayserili gazeteciler ile iftar programında buluştu. Program sonrası açıklama yapan KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, "Kayseri, mobilya ile anılan bir şehir. Diğer büyük şehirlerin mobilya hammaddesi ise Kayseri'den gitmektedir. Mobilya sektöründe yapılacak yatırımlarda Kayseri kesinlikle esas alınırsa çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Hükümetimizin aldığı kararlar, yaptığı teşvikleri yeterince var. Yaşadığımız sıkıntılarla ilgili artık sesimizin çıkmasını, yaptığımız konuşmaların duyulmasını istiyoruz. Şöyle ki baklava üreticileri bile fıstık fiyatlarından bu kadar muzdarip olduğunu açıklamış ve tüm kamuoyunun dikkatini çekti. Biz, mobilyacıların sesi cılız çıkmamalıdır. Dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Kendilerini öncelikli gören sektörleri tabiki küçük görmüyoruz. Artık birileri bizi ciddiye almalıdır. Bizim dış ticaretimiz mobilyada 2.6 milyar dolar seviyesindedir. 2018 yılında mobilyacılar olarak bizim hedefimiz bu rakamın 3,5- 4 milyar bandında hedefimiz var. Bunun gerçekleştirilmesi noktasında bütün kurumlardan bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Yerli otomobilin milli bir dava olduğuna da dikkat çeken Sabuncu, "Cumhurbaşkanımızın yerli otomobil açıklamasından sonra 5 babayiğit olarak ortaya çıkan yatırımcılara bizler diyoruz ki; 'biz Kayserili mobilyacılar bu yerli otomobilin koltuklarını üretmeye talibiz. Bununla ilgili iyi ustalarımız ve imalathanelerimiz var" diye konuştu. - Kayseri