KAYMEK ürettiği 750 bin maskeyi ücretsiz dağıttı
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KAYMEK ürettiği 750 bin maskeyi ücretsiz dağıttı

Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren maske üretimine başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Şirketi, bugüne kadar ürettiği 750 bin adet maskeyi ücretsiz olarak kamu kurumları ile vatandaşların hizmetine sundu.

KAYMEK ürettiği 750 bin maskeyi ücretsiz dağıttı
15.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:07

Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren maske üretimine başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Şirketi, bugüne kadar ürettiği 750 bin adet maskeyi ücretsiz olarak kamu kurumları ile vatandaşların hizmetine sundu.

KAYMEK eğitmenleri maske üretimi ile Kayseri'deki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların maske ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye'de korona virüs tehdidi her geçen gün azalmaya devam etse de Sağlık Bakanlığı tedbirin sürdürülmesi ve yeni normale göre sosyal hayatı düzenleme konusunda uyarılarını önemle duyuruyor. Dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz vermeden kurallara uyulması gerekiyor. Bu bilinçle hareket eden ve maske üretimini sürdüren KAYMEK bu güne kadar toplam 750 bin maske üreterek korona virüs ile mücadelede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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