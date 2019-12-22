KAYMEK'ten Sevgi Deryasında Mesnevi

22.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:46

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından "Sevgi Deryasında Mesnevi" konulu bir şiir dinletisi gerçekleştirildi. Şiir dinletisinde Hz. Mevlana'nın hayatından kesitler sunuldu.



KAYMEK tarafından Hz. Mevlana'yı anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Sevgi Deryasında Mesnevi" konulu şiir dinletisi Hunat Kültür Merkezi'nde yapıldı. Program ney eşliğinde sema gösterisi ile başladı.



Hz. Mevlana'nın hayatından kesitlerin sunulduğu filmin ardından Yazar Muhsin İlyas Subaşı "Mevlana'nın şahsiyeti ve eserleri" konulu bir konuşma yaptı. Subaşı, Mevlana'nın sadece İslam coğrafyasını değil tüm insanlığı aydınlatan bir ışık olduğunu söyledi.



Gecede Mehmet Ali Gül, Malik Şahin, Hacı Kısır, Halit Örer ve Mustafa Sait Akşit tarafından Hz. Mevlana'yı anlatan şiirler okundu. "Sevgi Deryasında Mesnevi" programında ayrıca Mustafa İbakorkmaz tarafından Mevlana'nın sufi ve şairlik yönü anlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA