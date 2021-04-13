KAYMEK'te ramazan ayına özel kurslar açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), ramazan ayına özel kurslar için kayıt almaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), ramazan ayına özel kurslar için kayıt almaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından ramazan ayı boyunca hafta içi her gün Instagram ve Youtube platformları üzerinden Kuran'-ı Kerim, hadis, kıssadan hisse, el sanatları ve iftar menüsü başlıklarında canlı yayınlar düzenlenecek.

Canlı yayınlar hafta içi her gün söz konusu platformlardan saat 14.30'da yapılacak.

KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nde (UZEM) ise ramazana özel kurslar için kayıtlar alınmaya başlandı.

Kadınlara özel peygamberler tarihi, hadis okumaları, peygamberimizin hayatı ve sahabeler konularının yanı sıra sanat ve mesleki anlamda eğitimler de yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan