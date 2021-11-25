KAYMEK'ten LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine deneme sınavı - Haberler
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KAYMEK'ten LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine deneme sınavı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
KAYMEK'ten LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine deneme sınavı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), LGS ve YKS hazırlık grubu öğrencilerine deneme sınavı uyguluyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Lgs ve YKS hazırlık grubu öğrencilerine deneme sınavı uyguluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, deneme sınavı KAYMEK gençlik merkezlerinde uygulanıyor.

Öğrencilerin başarılarını artırmak için belirli aralıklarla deneme sınavı düzenleyen KAYMEK, LGS ve YKS hazırlık grubu öğrencilerine ilk deneme sınavını uyguladı.

Gerçek sınav formatına uygun düzenlenen ve puanları MEB ve ÖSYM sistemine uygun hesaplanan deneme sınavları, 28 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Ölçülen bilgiler ve kazanımlar rehberlik servisi tarafından değerlendirilerek, öğrencilerin sınav başarılarının artırılması sağlanacak.

KAYMEK'ten LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine deneme sınavı

KAYMEK'ten LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine deneme sınavı

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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