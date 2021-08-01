KAYMEK'ten "Çocuk Şenliği"
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KAYMEK'ten "Çocuk Şenliği"

KAYMEK'ten 'Çocuk Şenliği'
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Sümer Tesisleri'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar yarışmalar, yüz boyama etkinliği, kuru kalem çalışması ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Kuru üzüm ve süt ikram edilen etkinlikte, KAYMEK eğitmenleri, çocukları sürpriz hediyelerle mutlu etti.

KAYMEK'in bir sonraki etkinliği 7 Ağustos'ta KAYMEK TOKİ Tesisi'nde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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