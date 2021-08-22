KAYMEK'ten Akıl Oyunları Turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYMEK'ten Akıl Oyunları Turnuvası

KAYMEK'ten Akıl Oyunları Turnuvası
Habermetre - Haberler | Toplum

Birbirinden önemli ve anlamlı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri, yine çocuklara yönelik özel bir çalışmaya daha imza attı.

Birbirinden önemli ve anlamlı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri, yine çocuklara yönelik özel bir çalışmaya daha imza attı.

KAYMEK, Yaz Okulu'nda, akıl yürütme, stratejik düşünme, hızlı ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerilerini geliştirmeye yönelik 8-14 yaş grubunda bulunan öğrencilere Akıl Oyunları Turnuvası düzenledi.

400 öğrencinin katıldığı Mangala ve Abalone oyunlarında düzenlenen ön eleme sonucu turnuvaya Mangala oyunundan 8, Abalone oyunundan 8 olmak üzere toplam 16 öğrenci finale kaldı.

Akıl Oyunları Turnuvası'nın final karşılaşmaları KAYMEK TOKİ Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Akıl Oyunları Turnuvası final ve ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile öğrenci ve veliler katıldı.

Turnuvanın iki dalda ve iki farklı kategorideki final karşılaşmaları çok çekişmeli geçerken, Mangala oyununda birinciliği İncinur Kezik ve Kerem Kır, ikinciliği Hümeyra Begüm Temizyürek ve Ahmet Haşim Bahadır, üçüncülüğü Yaren Altunbaş ve Muhammed Berat Sezer paylaştı. Abalone oyununda ise birinciliği Melisa Zengin ve Muammer Çabuk, ikinciliği Şifanur Mandal ve Ahmethan Günden, üçüncülüğü Elif Yıldız ve Ömer Karaca kazandı. Karşılaşma sonucu dereceye giren öğrencilerden birincilere ve ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise akıl oyunları hediye edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik KAYMEK hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Haluk Levent Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KAYMEK'ten Akıl Oyunları Turnuvası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 19:42:02. #1.16#

title