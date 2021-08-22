KAYMEK'ten Akıl Oyunları Turnuvası

Birbirinden önemli ve anlamlı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri, yine çocuklara yönelik özel bir çalışmaya daha imza attı.

Birbirinden önemli ve anlamlı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri, yine çocuklara yönelik özel bir çalışmaya daha imza attı.

KAYMEK, Yaz Okulu'nda, akıl yürütme, stratejik düşünme, hızlı ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerilerini geliştirmeye yönelik 8-14 yaş grubunda bulunan öğrencilere Akıl Oyunları Turnuvası düzenledi.

400 öğrencinin katıldığı Mangala ve Abalone oyunlarında düzenlenen ön eleme sonucu turnuvaya Mangala oyunundan 8, Abalone oyunundan 8 olmak üzere toplam 16 öğrenci finale kaldı.

Akıl Oyunları Turnuvası'nın final karşılaşmaları KAYMEK TOKİ Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Akıl Oyunları Turnuvası final ve ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile öğrenci ve veliler katıldı.

Turnuvanın iki dalda ve iki farklı kategorideki final karşılaşmaları çok çekişmeli geçerken, Mangala oyununda birinciliği İncinur Kezik ve Kerem Kır, ikinciliği Hümeyra Begüm Temizyürek ve Ahmet Haşim Bahadır, üçüncülüğü Yaren Altunbaş ve Muhammed Berat Sezer paylaştı. Abalone oyununda ise birinciliği Melisa Zengin ve Muammer Çabuk, ikinciliği Şifanur Mandal ve Ahmethan Günden, üçüncülüğü Elif Yıldız ve Ömer Karaca kazandı. Karşılaşma sonucu dereceye giren öğrencilerden birincilere ve ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise akıl oyunları hediye edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik KAYMEK hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre