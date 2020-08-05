KAYMEK, Kayseri Kalesi'nde sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Geleneksel Türk El Sanatları uygulamalı sanatsal faaliyetlerine Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu workshop alanında devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Geleneksel Türk El Sanatları uygulamalı sanatsal faaliyetlerine Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu workshop alanında devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, uygulamalı sanat atölyesinde Kayserililere atık malzemelerle bebek yapımı eğitimi veriyor.

Eğitimler açık havada 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz veriliyor.

Atık maddelerin değerlendirilmesiyle bir anlamda geri dönüşüm sağlamış olan KAYMEK, kültür ve sanat merkezi Kayseri Kalesi'nin içerisinde sanat atölyesiyle tüm vatandaşların ilgisini çekiyor.

Atık maddelerden yapılan bebek eğitimi, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında açık havada veriliyor.

Kaynak: AA