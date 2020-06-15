KAYMEK kamu kurumları ile vatandaşlara 750 bin maske dağıttı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (KAYMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugüne kadar üretilen 750 bin maskenin, kamu kurumları ilevatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (KAYMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugüne kadar üretilen 750 bin maskenin, kamu kurumları ilevatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren maske üretimine başladı.

Ülkede Kovid-19 tehdidi her geçen gün azalmaya devam etse de Sağlık Bakanlığının tedbirlerin sürdürülmesi ve yeni normale göre sosyal hayatın düzenlemesi konusunda uyarıları devam ediyor. Bu kapsamda maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz vermeden kurallara uyulması gerekiyor.

Bu bilinçle hareket eden ve maske üretimini sürdüren KAYMEK, bugüne kadar 750 bin maske üreterek ve bunları kamu kurumları ile vatandaşlara ücretsiz dağıtarak Kovid-19 ile mücadelede önemli bir rol oynadı.

Kaynak: AA