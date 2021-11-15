KAYMEK'in dekoratif ahşap süsleme sergisi açıldı - Haberler
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KAYMEK'in dekoratif ahşap süsleme sergisi açıldı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
KAYMEK'in dekoratif ahşap süsleme sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen sergide, eski mobilyalar üzerine kursiyerler tarafından el boyama, eskitme, altın varak, rolyef pasta gibi teknikler uygulanarak yapılan 12 takım ve 70 parça ürün yer aldı.

Serginin açılışına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan Kaymakamı Eray Gürsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ve KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk katıldı.

KAYMEK'in dekoratif ahşap süsleme sergisi açıldı

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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