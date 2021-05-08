KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama

KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından pandemi döneminde UZEM ile 11 binin üzerinde öğrenci ve kursiyerin eğitimine katkı sunduğunu, bu zamana kadar canlı yayınlar ile toplam 4 milyonun üzerinde tıklandığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından pandemi döneminde UZEM ile 11 binin üzerinde öğrenci ve kursiyerin eğitimine katkı sunduğunu, bu zamana kadar canlı yayınlar ile toplam 4 milyonun üzerinde tıklandığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. eğitim faaliyetlerinin yanında kültürel etkinliklerle gençlerin ve dolayısıyla ülkenin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

11 BİN KURSİYERE EĞİTİM, 4 MİLYONUN ÜZERİNDE TIKLANMA

Çağın gereksinimlerini yerine getiren KAYMEK, güçlükleri avantaja çevirerek eğitime, kültüre ve sanata verdiği destekle adından sıkça söz ettiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in pandemi döneminde UZEM ile 11 binin üzerinde öğrenci ve kursiyerin eğitimine katkı sunduğunu, Canlı Yayınlar ile toplam 4 milyonun üzerinde tıklandığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Güçlü teknolojik altyapısı ve çeşitlilik arz eden çalışmaları ile hizmetini vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştıran KAYMEK, evdeki vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Büyükşehir'in sosyal hizmet kuruluşlarından olan KAYMEK, belediyenin çeşitli kurs ve etkinlik hizmetlerini vatandaşların evine götürmeyi sürdürüyor. Sanatı ve sanatçıyı daima destekleyen KAYMEK'imiz, canlı anlatımlı sanal sergilerle sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Ayrıca Kayseri'nin tanıtımında önemli rol üstlenmeye de devam eden KAYMEK'imizin kıymetli ekibi, Tertip ettiği bütün yarışmalarla gençleri iyiye, güzele ve doğruya yönlendiriyor. "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bizim Yunus" kompozisyon yarışmasıyla gençlere Yunusça yaşamanın kapılarını da araladı."

YUNUS EMRE YARIŞMASINA BAŞVURULAR SONA ERDİ

Öte yandan Yunus Emre'nin duygu ve düşünce dünyasına dair barış, hoşgörü, kardeşlik, tevazu ve sevgi gibi erdemlerin güzel dilimizin anlatım zenginlikleriyle duru, etkili ve akıcı bir şekilde anlatıldığı kompozisyon yarışmasının başvuruları sona erdi. Yüzlerce öğrencinin katılım gösterdiği yarışmada birinciye 15" laptop, ikinciye 10" tablet, üçüncüye 7" tablet ve üç mansiyon olarak da kitap seti armağan edilecek.

Yarışmaya katılan kompozisyonlar Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirilecek ve değerlendirmeler en kısa sürede tamamlanarak ödüller sahiplerini bulacak. - KAYSERİ

KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama
KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama
KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Alişan Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cyle Larin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAYMEK'in canlı yayınlarına 4 milyon tıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:39:01. #1.16#

title