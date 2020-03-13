KAYMEK A.Ş.'den Başkan Büyükkılıç'a Tıp Bayramı ziyareti
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Memduh Büyükkılıç, Tıp Bayramı, Sekreter, 14 Mart, Güncel

KAYMEK A.Ş.'den Başkan Büyükkılıç'a Tıp Bayramı ziyareti

KAYMEK A.Ş. yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
KAYMEK A.Ş.'den Başkan Büyükkılıç'a Tıp Bayramı ziyareti

KAYMEK A.Ş. yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.


14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK A.Ş. Yöneticileri Nöroloji Uzmanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan çalışma arkadaşlarına düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.


Ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a Ebru Sanatı'ndan yapılmış bir tablo hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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