KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı
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KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı

20.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:28
KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında vatandaşlara 2 bin adet İstiklal Ajandası dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında vatandaşlara 2 bin adet İstiklal Ajandası dağıttı. Mehmet Akif Ersoy'un örnek hayatının anlatıldığı ajanda Kayserililer tarafından çok beğenildi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Türk Milletinin destansı tarihini, aziz şehitleri ve bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'nı Kayserililerin her bir ferdinin gönlünde hissettirmeye devam ediyor. KAYMEK, vatan sevgisi ve inancını canlı tutan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100. yılı kapsamında, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla destansı tarihi anlatmak için yeni bir çalışma yaptı. Bu kapsamda KAYMEK, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi önünde 2 bin adet İstiklal Ajandası'nı vatandaşlara armağan etti. Büyükşehir Belediyesi'nin milli ve manevi günlerde her zaman farkındalık oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, İstiklal Ajandası için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

KAYMEK'in dağıttığı ve kapak fotoğrafında Türk Bayrağı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yer aldığı ajanda, İstiklal Marşı'mızın yazıldığı süreci, bundan yüz yıl önce milletçe verilen topyekün bir var oluş mücadelesini, asalet ve cesareti, mukaddes değerleri, İstiklal Marşı'nın her bir kıtasındaki ve her bir mısrasındaki mana zenginliğini anlatıyor. - KAYSERİ

KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı
KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı
KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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