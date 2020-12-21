Kayme Sarayı için idari süreç başlatıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Kayme Sarayı'nın alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılmasıyla ilgili idari sürecin başlatıldığı belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayme Sarayı'nın resminin bir alkol firmasınca talihsizce ürünlerinde kullanıldığı belirtilerek, "Anayasamız ve uluslararası sözleşmelerce inanç değerleri teminat altına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde idari süreç başlatılan konu valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı